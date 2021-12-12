Зеленський попросив звільнити заступника глави МВС Гогілашвілі після інциденту на блокпості на Донбасі

Президент Володимир Зеленський зажадав від Кабінету міністрів і міністра внутрішніх справ звільнити його заступника Олександра Гогілашвілі після інциденту на блокпості біля вʼїзду до зони проведення Операції обʼєднаних сил.
Про це йдеться в офіційному Telegram-акаунті глави держави.
«На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ і Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», — написав Зеленський.
Президент підкреслив, що демократична держава не може існувати «без звичайної людської рівності». «Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, і тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу», — зазначив Зеленський.
Він додав, що «хай там що», а відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини.
- В YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів у Донецькій області, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурюється, що вони не знають, хто він такий.
- На відео відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що хоче відсторонити Гогілашвілі від посади, та ініціював внутрішнє розслідування.
- Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент і додав, що готує рапорт.
- У 2019 році Олександр Гогілашвілі став заступником тодішнього глави МВС Арсена Авакова. Він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- й алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.