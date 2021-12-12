Зеленський попросив звільнити заступника глави МВС Гогілашвілі після інциденту на блокпості на Донбасі

Президент Володимир Зеленський зажадав від Кабінету міністрів і міністра внутрішніх справ звільнити його заступника Олександра Гогілашвілі після інциденту на блокпості біля вʼїзду до зони проведення Операції обʼєднаних сил.

Про це йдеться в офіційному Telegram-акаунті глави держави.

«На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ і Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що демократична держава не може існувати «без звичайної людської рівності». «Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, і тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу», — зазначив Зеленський.

Він додав, що «хай там що», а відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини.