Заступник глави МВС Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості на Донбасі і готує рапорт

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості в зоні ООС у Донецькій області.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність», — написав Гогілашвілі.

Також він зазначив, що згоден із рішенням міністра Дениса Монастирського почати дисциплінарне провадження, і запевнив, що готує рапорт на імʼя міністра МВС і буде «всіляко сприяти його проведенню».