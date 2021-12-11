Заступник глави МВС Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості на Донбасі і готує рапорт

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості в зоні ООС у Донецькій області.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність», — написав Гогілашвілі.
Також він зазначив, що згоден із рішенням міністра Дениса Монастирського почати дисциплінарне провадження, і запевнив, що готує рапорт на імʼя міністра МВС і буде «всіляко сприяти його проведенню».
- Раніше у YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів у Донецькій області, які зупинили його автомобіль для перевірки документи. Гогілашвілі обурюється, що вони не знають, хто він такий.
- На відео відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що хоче відсторонити Гогілашвілі від посади, та ініціював внутрішнє розслідування.
- У 2019 році Олександр Гогілашвілі став заступником тодішнього глави МВС Арсена Авакова. Він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- та алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Крім цього, дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.