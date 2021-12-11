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Заступник глави МВС Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості на Донбасі і готує рапорт

Автор:
Катерина Кадакова
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Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості в зоні ООС у Донецькій області.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність», — написав Гогілашвілі.

Також він зазначив, що згоден із рішенням міністра Дениса Монастирського почати дисциплінарне провадження, і запевнив, що готує рапорт на імʼя міністра МВС і буде «всіляко сприяти його проведенню».

  • Раніше у YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів у Донецькій області, які зупинили його автомобіль для перевірки документи. Гогілашвілі обурюється, що вони не знають, хто він такий.
  • На відео відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що хоче відсторонити Гогілашвілі від посади, та ініціював внутрішнє розслідування.
  • У 2019 році Олександр Гогілашвілі став заступником тодішнього глави МВС Арсена Авакова. Він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- та алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Крім цього, дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.