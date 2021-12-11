Замглавы МВД Гогилашвили принес извинения за инцидент на блокпосту на Донбассе и готовит рапорт

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попросил прощения за инцидент на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Безусловно, хочу принести извинения за свою чрезмерную эмоциональность», — написал Гогилашвили.
Также он отметил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство, заверил, что готовит рапорт на имя министра МВД и будет «всячески способствовать его проведению».
- Ранее в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что они не знают, кто он такой.
- На видео отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что хочет отстранить Гогилашвили от должности, и инициировал внутреннее расследование.
- В 2019 году Александр Гогилашвили стал заместителем тогдашнего главы МВД Арсена Авакова. Он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того, эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме этого, жена Гогилашвили — Мария Левченко — много лет работает личным помощником Зеленского.