Замглавы МВД Гогилашвили принес извинения за инцидент на блокпосту на Донбассе и готовит рапорт

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попросил прощения за инцидент на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Безусловно, хочу принести извинения за свою чрезмерную эмоциональность», — написал Гогилашвили.

Также он отметил, что согласен с решением министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство, заверил, что готовит рапорт на имя министра МВД и будет «всячески способствовать его проведению».