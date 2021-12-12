Зеленский попросил уволить замглавы МВД Гогилашвили после инцидента на блокпосту на Донбассе

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

Об этом говорится в официальном Telegram-аккаунте главы государства.

«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что демократическое государство не может существовать «без обычного человеческого равенства». «В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и праве на уважение», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в любом случае ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.