Зеленский попросил уволить замглавы МВД Гогилашвили после инцидента на блокпосту на Донбассе

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.
Об этом говорится в официальном Telegram-аккаунте главы государства.
«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что демократическое государство не может существовать «без обычного человеческого равенства». «В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и праве на уважение», — отметил Зеленский.
Он добавил, что в любом случае ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.
- В YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что они не знают, кто он такой.
- На видео отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что хочет отстранить Гогилашвили от должности, и инициировал внутреннее расследование.
- Гогилашвили извинился за инцидент и добавил, что готовит рапорт.
- В 2019 году Александр Гогилашвили стал заместителем тогдашнего главы МВД Арсена Авакова. Он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме прочего, эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, проводит курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Жена Гогилашвили — Мария Левченко — много лет работает личным помощником Зеленского.