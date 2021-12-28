ГБР возбудило два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили — за возможную служебную подделку и превышение полномочий

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных дела против бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Они касаются возможной служебной подделки и превышения полномочий.

Об этом в своем Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков.

«По инициативе МФО «Розумна політика» Государственное бюро расследований приступило к досудебному расследованию по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебной подделки по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области», — отметил он.

Разумков также прикрепил документы ГБР и Офиса генерального прокурора с подтверждением этой информации.