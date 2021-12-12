Новости

Появилось новое видео с замглавы МВД Гогилашвили. Он обругал патрульного в Киеве

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Журналисты опубликовали еще одно видео разборок заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили с полицейскими, но уже в Киеве.

Видео опубликовала «Украинская правда», журналисту которой запись передали рядовые сотрудники полиции.

На кадрах инцидент, которые произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.