Появилось новое видео с замглавы МВД Гогилашвили. Он обругал патрульного в Киеве

Журналисты опубликовали еще одно видео разборок заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили с полицейскими, но уже в Киеве.

Видео опубликовала «Украинская правда», журналисту которой запись передали рядовые сотрудники полиции.

На кадрах инцидент, которые произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.