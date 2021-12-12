Появилось новое видео с замглавы МВД Гогилашвили. Он обругал патрульного в Киеве

Журналисты опубликовали еще одно видео разборок заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили с полицейскими, но уже в Киеве.
Видео опубликовала «Украинская правда», журналисту которой запись передали рядовые сотрудники полиции.
На кадрах инцидент, которые произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.