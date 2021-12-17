«Допуск мне дали к работе». Экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили заявил, что перед назначением проходил спецпроверку

Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что перед назначением в МВД проходил спецпроверку.

Об этом он заявил в интервью Бабелю.

«Раз мне дали допуск и все остальное — наверняка ж [проходил]. Допуск мне дали к работе», — сказал Гогилашвили.