После скандальных видео Кабмин уволил замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили

Кабинет министров Украины после скандальных видео уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Он пробыл на этой должности с сентября 2019 года.
Об этом «Бабелю» сообщил источник в Министерстве внутренних дел.
Заседание Кабмина состоялось в понедельник, 13 декабря, в онлайн-режиме, обсуждали только этот вопрос. Официально решение обнародуют позже, когда его подпишет премьер-министр Денис Шмыгаль.
На работу в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года — и сразу на должность заместителя министра Арсена Авакова. В МВД он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того, эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме того, жена Гогилашвили — Мария Левченко — много лет работает личным помощником Зеленского.
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах инцидент, который произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.