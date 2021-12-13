После скандальных видео Кабмин уволил замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили

Кабинет министров Украины после скандальных видео уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Он пробыл на этой должности с сентября 2019 года.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в Министерстве внутренних дел.

Заседание Кабмина состоялось в понедельник, 13 декабря, в онлайн-режиме, обсуждали только этот вопрос. Официально решение обнародуют позже, когда его подпишет премьер-министр Денис Шмыгаль.