Після скандальних відео уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі

Кабінет міністрів України після скандальних відео звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Він пробув на цій посаді з вересня 2019 року.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Засідання Кабміну відбулось у понеділок, 13 грудня, в онлайн-режимі, обговорювали тільки це питання. Офіційно рішення оприлюднять пізніше, коли його підпише премʼєр-міністр Денис Шмигаль.