Після скандальних відео уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі

Кабінет міністрів України після скандальних відео звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Він пробув на цій посаді з вересня 2019 року.
Про це «Бабелю» повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ.
Засідання Кабміну відбулось у понеділок, 13 грудня, в онлайн-режимі, обговорювали тільки це питання. Офіційно рішення оприлюднять пізніше, коли його підпише премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
На роботу в Міністерство внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вперше потрапив у вересні 2019 року — і відразу на посаду заступника міністра Арсена Авакова. У МВС він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- й алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Крім цього, дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.