Уволенный замглавы МВД Гогилашвили рассказал о покушении на него после назначения на должность и «российском следе»

Бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили в 2019 году пыталися убить — его машину расстреляли через три месяца после назначения на должность.

Об этом он заявил в интервью Бабелю.

«Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор», — рассказал Гогилашвили, объясняя свое поведение, приведшее к увольнению, эмоциональным состоянием.

По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают со стороны России.

«Это российский след, «Химпром». Все очень близко связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, занимающихся производством и продажей наркотиков. «Химпром», который обосновался здесь, — это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах», — отметил он.

По мнению Гогилашвили, если задержать членов этого клана, то в Украине удалось бы «выбить амфетамин процентов на 60».

В то же время, он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее «крышуют» и получают за это деньги.