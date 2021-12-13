Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили попал в базу «Миротворца»

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, который написал заявление на увольнение из-за скандала, попал в базу сайта «Миротворец».

Указано, что чиновника внесли в базу за нарушение законодательства Украины о гражданстве (вероятно, у него есть паспорт гражданина России), за нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей и за присвоение полномочий.

Источником внесения в базу «Миротворца» указан «скандал с полицейскими на блокпосту в Краматорске, 10.12.2021».