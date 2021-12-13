«Да, я виноват». Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили заявил, что сам написал заявление об увольнении

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили сообщил, что написал заявление об увольнении. Об этом он заявил в Facebook в понедельник, 13 декабря.

«Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более, чем два года», — отметил Гогилашвили.

Перед этим, утром 13 декабря, стало известно, что правительство уволило Гогилашвили с должности заместителя главы МВД, на которой оно находилось с сентября 2019 года. Позже в Министерстве подтвердили, что уволили его по собственному желанию.