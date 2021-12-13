«Так, я винен». Заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі заявив, що сам написав заяву про звільнення

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі повідомив, що написав заяву про звільнення. Про це він заявив у Facebook у понеділок, 13 грудня.

«Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки», — зазначив Гогілашвілі.

Перед цим, вранці 13 грудня, стало відомо, що уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС, на якій він перебував з вересня 2019 року. Пізніше у Міністерстві уточнили, що звільнили його за власним бажання.