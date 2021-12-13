«Так, я винен». Заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі заявив, що сам написав заяву про звільнення

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі повідомив, що написав заяву про звільнення. Про це він заявив у Facebook у понеділок, 13 грудня.
«Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки», — зазначив Гогілашвілі.
Перед цим, вранці 13 грудня, стало відомо, що уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС, на якій він перебував з вересня 2019 року. Пізніше у Міністерстві уточнили, що звільнили його за власним бажання.
Хто такий Олександр Гогілашвілі?
На роботу в Міністерство внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вперше потрапив у вересні 2019 року — і відразу на посаду заступника міністра Арсена Авакова. У МВС він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- й алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Крім цього, дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.