Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі потрапив до бази «Миротворця»

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який написав заяву на звільнення через скандал, потрапив до бази сайту «Миротворець».

Вказано, що чиновника внесли до бази за порушення законодавства України про громадянство (ймовірно, він має паспорт громадянина Росії), за напад на поліцейських при виконанні службових обовʼязків та за присвоєння повноважень.

Джерелом внесення до бази «Миротворця» вказаний «скандал з поліцейськими на блокпосту в Краматорську, 10.12.2021».