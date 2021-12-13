Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі потрапив до бази «Миротворця»

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який написав заяву на звільнення через скандал, потрапив до бази сайту «Миротворець».
Вказано, що чиновника внесли до бази за порушення законодавства України про громадянство (ймовірно, він має паспорт громадянина Росії), за напад на поліцейських при виконанні службових обовʼязків та за присвоєння повноважень.
Джерелом внесення до бази «Миротворця» вказаний «скандал з поліцейськими на блокпосту в Краматорську, 10.12.2021».
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.
- 12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має дійсний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.