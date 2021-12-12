СМИ: У замглавы МВД Гогилашвили есть российский паспорт

У заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который попал в скандал, нашли действительный паспорт гражданина России.

Об этом после получения данных от Федеральной налоговой службы России сообщил «Центр журналистских расследований».

Журналисты указывают, что Гогилашвили получил российский паспорт (номер 6004531705) в ноябре 2003 года в Ростове-на-Дону, а также имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705.

Скриншот с сайта Федеральной налоговой службы РФ

Отмечается, что официальная база данных российской налоговой предоставляет данные лишь действующих паспортов РФ и налоговых номеров.

Бывший нардеп Верховной Рады Борислав Береза также обнародовал информацию о том, что Гогилашвили имеет действующий российский загранпаспорт, выданный в 2012 году. По данным СМИ, Гогиашвили находится в Украине с 2010 года, а загранпаспорт РФ он получал уже проживая здесь.

Из открытых источников известно, что Гогилашвили до переезда в Украину долгое время жил в России и работал с депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Николаем Валуевым. «Бабелю» он говорил, что познакомился с Валуевым, когда работал продюсером российского телеканала «Улыбка ребенка».