Звільнений заступник голови МВС Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і «російський слід»

Колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у 2019 році намагалися вбити — його машину розстріляли через три місяці після призначення на посаду.

Про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

«Є кримінальне провадження, але я не можу про це говорити. Була загроза сімʼї. І я живу у такому стані. Зрозумійте, я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою досі», — розповів Гогілашвілі, пояснюючи свою поведінку, яка призвела до звільнення, емоційним станом.

За словами ексзаступника глави МВС, погрози йому надходять з боку Росії.

«Це російський слід, «Хімпром». Все дуже близько повʼязане із Росією. Там одна з найбільших організацій, найбільших кланів, які займаються виробництвом та продажем наркотиків. «Хімпром», який влаштувався тут, — це громадяни Росії, які виробляють та торгують амфетаміном у величезних кількостях», — зазначив він.

На думку Гогілашвілі, якщо затримати членів цього клану, то в Україні вдалося «вибити амфетамін відсотків на 60».

Водночас він заявив, що деякі працівники Нацполіції, МВС, прокуратури, СБУ пов’язані з цим угрупованням, вони його «кришують» та отримують за це гроші.