«Допуск мені дали до роботи». Ексзаступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі заявив, що перед призначенням проходив спецперевірку

Звільнений через скандал на блокпосту на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що перед призначенням до МВС проходив спецперевірку.
Про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.
«Якщо мені дали допуск і все інше — напевно ж [проходив]. Допуск мені дали до роботи», — сказав Гогілашвілі.
Водночас вже колишній заступник глави МВС зазначив, що результати цієї перевірки йому невідомі.
«Якщо працював — отже, якось це перевіряли. Це питання не до мене», — додав він.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.
- 12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має дійсний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.