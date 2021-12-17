«Допуск мені дали до роботи». Ексзаступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі заявив, що перед призначенням проходив спецперевірку

Звільнений через скандал на блокпосту на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що перед призначенням до МВС проходив спецперевірку.

Про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

«Якщо мені дали допуск і все інше — напевно ж [проходив]. Допуск мені дали до роботи», — сказав Гогілашвілі.