В Україні виявили понад 2,2 тисячі нових випадків коронавірусу

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 649 236 людей. Коронавірусна хвороба спричинила смерть 95 105 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 3 437 528 жителям країни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Також протягом минулої доби 46 024 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу — 33 231 людина, додаткову — 98 людей, ревакцинальну — 197.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу — 14 605 033 людини, дві дози — 13 447 292, додаткову — 2 208 людей, ревакцинальну — 990 людей.