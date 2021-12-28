В Україні виявили понад 2,2 тисячі нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Протягом доби госпіталізували 944 хворих. Ускладнення недуги призвели до смерті 134 людей. Одужали 4 789 жителів країни.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 649 236 людей. Коронавірусна хвороба спричинила смерть 95 105 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 3 437 528 жителям країни.
Також протягом минулої доби 46 024 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу — 33 231 людина, додаткову — 98 людей, ревакцинальну — 197.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу — 14 605 033 людини, дві дози — 13 447 292, додаткову — 2 208 людей, ревакцинальну — 990 людей.
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