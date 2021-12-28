В Украине выявили более 2,2 тысячи новых случаев коронавируса

За все время пандемии в Украине заболели 3 649 236 человек. Коронавирусная болезнь повлекла смерть 95 105 пациентов. Побороть недуг удалось 3 437 528 жителям страны.

За сутки госпитализировали 944 больных. Осложнения болезни привели к смерти 134 человек. Выздоровели 4 789 жителей страны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за прошедшие сутки 46 024 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую — 33 231, дополнительную — 98, ревакцинальную — 197.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу — 14 605 033 человека, две дозы — 13 447 292, дополнительную — 2 208 человек, ревакцинальную — 990.