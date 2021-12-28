В Украине выявили более 2,2 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки госпитализировали 944 больных. Осложнения болезни привели к смерти 134 человек. Выздоровели 4 789 жителей страны.
За все время пандемии в Украине заболели 3 649 236 человек. Коронавирусная болезнь повлекла смерть 95 105 пациентов. Побороть недуг удалось 3 437 528 жителям страны.
Также за прошедшие сутки 46 024 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую — 33 231, дополнительную — 98, ревакцинальную — 197.
С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу — 14 605 033 человека, две дозы — 13 447 292, дополнительную — 2 208 человек, ревакцинальную — 990.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует на Украине с мая 2020 года.
- 18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения человека штаммом «Омикрон». 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что человек, у которого выявили первый случай штамма «Омикрон» в Украине, уже получил отрицательный тест.