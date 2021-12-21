Минздрав: Первый больной «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный тест

Человек, у которого выявили первый случай штамма «Омикрон» в Украине, уже получил отрицательный тест.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге 21 декабря.
«По поводу случая «Омикрона», выявленного в Украине. Сейчас у него [пациента] уже отрицательный ПЦР-тест», — рассказал он.
По словам Кузина, пациент вакцинировался еще весной, поэтому заболевание протекало почти бессимптомно.
- Первый случай заражения человека «Омикроном» в Украине подтвердили 18 декабря.
- За минувшие сутки, 20 декабря, Минздрав зарегистрировал 6 029 случаев коронавируса (в том числе заболели 390 детей).
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- Ранее секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года.