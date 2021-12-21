МОЗ: Перший хворий на «Омікрон» в Україні вже отримав негативний тест

Людина, в якої виявили перший випадок штаму «Омікрон» в Україні, уже отримала негативний тест.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на брифінгу 21 грудня.

«Щодо випадку «Омікрону», виявленого в Україні. Наразі в нього [пацієнта] вже негативний ПЛР-тест», — розповів він.