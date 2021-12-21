В Україні за добу виявили 6 029 випадків коронавірусу, найбільше — у Києві

За минулу добу найбільше випадків інфікування COVID-19 виявили в Києві (1 496) та в Полтавській області (602).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні за минулу добу, 20 грудня, зареєстрували 6 029 випадків коронавірусу (зокрема захворіли 390 дітей).

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 616 716 людей, одужали — 3 357 405, летальних випадків — 93 608.

Окрім цього, за даними МОЗ, минулої доби проти коронавірусу вакцинували 110 740 людей, з них першою дозою — 36 056, повний курс вакцинації пройшли 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 громадян.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 14 422 443 людини, з них першою дозою — 14 422 441, повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 061 477 людей, додаткову дозу — 171 людина.