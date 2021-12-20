В Україні за добу виявили 2 536 випадків коронавірусу, вакцинували 36 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 19 грудня, виявили 2 536 випадків коронавірусу (серед них 250 дітей).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізували 1 241 людину, летальних випадків — 157, одужали 6 690 пацієнтів.
Найбільше за добу випадків коронавірусу виявили у Києві (497), Волинській (170), Харківській (133) та Черкаській (132) областях.
Від початку пандемії в Україні захворіли — 3 610 687 людей, одужали — 3 338 555 пацієнтів, летальних випадків — 93 262.
До того ж за минулу добу вакцинували від коронавірусу 36 027 людей, першу дозу отримала 11 041 людина, другу — 24 986 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу — 14 386 385 людей, дві дози — 12 986 872 людини, додаткову дозу — 92 людини.
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