В Украине за сутки выявили 2 536 случаев коронавируса, вакцинировали 36 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 19 декабря, выявили 2 536 случаев коронавируса (среди них 250 детей).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализировали 1 241 человека, летальных случаев — 157, выздоровели 6 690 пациентов.
Больше всего за сутки случаев коронавируса выявили в Киеве (497), Волынской (170), Харьковской (133) и Черкасской (132) областях.
С начала пандемии в Украине заболели — 3 610 687 человек, выздоровели — 3 338 555 пациентов, летальных случаев — 93 262.
К тому же за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 36 027 человек, первую дозу получил 11 041 человек, вторую — 24 986 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 14 386 387 человек, из них получили первую дозу — 14 386 385 человек, две дозы — 12 986 872 человека, дополнительную дозу — 92 человека.
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