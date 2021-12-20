В Украине за сутки выявили 2 536 случаев коронавируса, вакцинировали 36 тысяч человек

С начала пандемии в Украине заболели — 3 610 687 человек, выздоровели — 3 338 555 пациентов, летальных случаев — 93 262.

Больше всего за сутки случаев коронавируса выявили в Киеве (497), Волынской (170), Харьковской (133) и Черкасской (132) областях.

В Украине за минувшие сутки, 19 декабря, выявили 2 536 случаев коронавируса (среди них 250 детей).

К тому же за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 36 027 человек, первую дозу получил 11 041 человек, вторую — 24 986 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты уже 14 386 387 человек, из них получили первую дозу — 14 386 385 человек, две дозы — 12 986 872 человека, дополнительную дозу — 92 человека.