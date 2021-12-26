В Украине выявили около 3 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 28 тысяч

В Украине за минувшие сутки 25 декабря зафиксировали 2,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В их числе 30 медиков и 240 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 1 832 человека, а 138 пациентов умерли от осложнений. В то же время 4 279 больных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (251) и Киевской области (196).

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 28 тысяч человек. 9 тысяч получили первую дозу вакцины, а 18 тысяч — вторую.