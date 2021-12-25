В Украине за сутки выявили более 5 тысяч новых больных ководом, умерли 268 человек

В Украине за сутки 24 декабря выявили 5 276 новых случаев коронавируса, умерли от него 268 человек. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 25 декабря.

Также за минувшие сутки госпитализировали с коронавирусом 1 689 человек. Всего за все время пандемии в Украине выявили 3 642 314 больных, умерли 94 700 человек.

Что касается вакцинации, то за сутки 24 декабря сделали 117 222 прививки. Полностью в стране вакцинировано 13 352 303 человека.