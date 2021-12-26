В Україні виявили майже 3 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 28 тисяч

В Україні за минулу добу 25 грудня зафіксували 2,8 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 30 медиків та 240 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 1 832 людини, а 138 пацієнтів померли від ускладнень. Водночас 4 279 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (251) та Київській області (196).

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 28 тисяч людей. 9 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 18 тисяч — другу.