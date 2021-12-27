Новий державний орган та обмеження для президента: у Білорусі оприлюднили проєкт нової Конституції

У Білорусі оприлюднили проєкт нової Конституції країни. Документ закріплює новий державний орган — Всебілоруські народні збори, а також запроваджує обмеження для президента.

Відповідний проєкт опублікували на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Нова Конституція Білорусі пропонує закріпити шлюб винятково як союз між чоловіком і жінкою. Також у документі вводиться право білорусів на створення політичних партій та громадських організацій.

Окрім цього, у Конституції Білорусь хоче закріпити свій обов’язок не вчиняти воєнну агресію зі своєї території щодо інших держав.

Значна частина нововведень стосується політичної системи країни. У Конституції пропонують закріпити створення нового державного органу — Всебілоруських народних зборів. Зокрема, ці збори матимуть право призначати та звільняти членів Центральної виборчої комісії. До складу цих зборів входитимуть 1 200 осіб, зокрема президент, експрезиденти, члени парламенту, депутати всіх рівнів, представники виконавчої та судової влади, а також громадянського суспільства. Цей новий орган матиме досить широкі повноваження та можливість призначати багатьох високопосадовців.

Також планують ввести обмеження для президента — одна і та ж особа не може бути президентом Білорусі понад два терміни. Також його планують позбавити частини повноважень, а саме — призначати членів ЦВК, призначати та звільняти голів Конституційного та Верховного судів, а також Комітету державного контролю. Призначення інших посадовців, зокрема прем’єр-міністра, має відбуватися за попередньої згоди парламенту.

Для колишніх президентів закріпили певні гарантії. Після президентства вони мають право стати довічним членом парламенту, стають делегатами Всебілоруських народних зборів, мають недоторканність і не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, які були вчинені на посаді президента.

У Конституції фактично планують закріпити процедуру імпічменту президента. Його зможуть ініціювати Всебілоруські народні збори в разі порушення президентом Конституції, вчинення державної зради чи іншого тяжкого правопорушення.