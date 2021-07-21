У Білорусі хочуть скоротити кількість президентських термінів до одного

Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в конституції країни, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів — зараз обмежень немає.

Про це він сказав на засіданні конституційної комісії, де підбивали підсумки обговорення змін до Конституції, повідомляє білоруське держагентство БЕЛТА.

Пропозиції комісії планують винести на референдум, який запланований на початок 2022 року.

Серед іншого білоруська влада пропонує збільшити віковий ценз для кандидатів у президенти. Так, главою держави зможе стати громадянин Білорусі старше 40 років (зараз — 35 років), який прожив в країні не менше 20 років (зараз — 10 років) безпосередньо перед виборами.