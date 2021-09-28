Лукашенко назвав дату конституційного референдуму в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що конституційний референдум у країні має відбутися не пізніше лютого 2022 року.

Про це пише Zerkalo.io.

Лукашенко зазначив, що в запропонованому йому проєкті є багато спірних моментів, які потрібно уточнити.

«Я не знайшов перехідних положень, що дають відповіді на запитання, як діятимуть органи влади після ухвалення Конституції, як формуватимуться Всебілоруські народні збори, як працюватиме уповноважений з прав людини? У проєкті не передбачені декрети. Що тоді буде з уже виданими? Немає відповіді, яким буде механізм проведення виборів в єдиний день голосування в разі дострокового розпуску палат парламенту», — заявив він.

За його словами, у проєкті Конституції є ще багато проблемних моментів. А експерти-юристи повинні будуть у короткі терміни допрацювати текст та прибрати різні юридичні неточності.

«Ми пообіцяли провести референдум щодо Конституції. Від нас вимагали «перемен» і не тільки. Ми самі розуміли, що суть життя полягає в тому, щоб постійно змінюватися. Тільки на користь повинно бути. Зміни — це не ломка, це не злам, а еволюційний розвиток», — підкреслив Лукашенко.