«Зауважень аж на 170 аркушів». Лукашенко повернув на доопрацювання проєкт Конституції Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив на доопрацювання проєкт Конституції.
Про це повідомляє білоруське держагентство БелТА.
«Зауважень аж на 170 аркушів Наталія Іванівна [Кочанова, голова Ради Республіки] з [Петром] Міклашевичем [голова Конституційного суду] і Володимир Павлович [Андрейченко, голова Палати представників] викотили президенту. Я сьогодні повернув все це писання вам», — заявив Лукашенко.
Також самопроголошений глава держави закликав робочу групу, яка працювала над проєктом Конституції привести текст у відповідність до читання на рівні президента.
«А потім разом зі мною (я обіцяв це) ми сядемо і підемо по кожному розділу, по кожній статті. А потім винесемо на всенародне обговорення — нехай люди ознайомляться. І не пізніше лютого ми проведемо референдум», — додав Лукашенко.
- Конституцію Білорусі ухвалили в 1994 році. Олександр Лукашенко двічі вносив до неї зміни — у 1996 і 2004 роках.
- Лукашенко заявив про розробку третього варіанту Конституції країни. Він не уточнив, це будуть зміни чи третя Конституція після варіанту 1994 року і чинного. Питання внесення змін до Конституції Лукашенко порушує впродовж двох років.
- Раніше голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в Конституції, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів, а також збільшити віковий ценз для кандидатів.
- 22 липня Лукашенко передав уряду та місцевим органам влади повноваження, що стосуються приватизації державної власності.