«Замечаний аж на 170 листов». Лукашенко вернул на доработку проект Конституции Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил на доработку проект Конституции.
Об этом сообщает беларусское госагентство БелТА.
«Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна [Кочанова, глава Совета Республики] с [Петром] Миклашевичем [глава Конституционного суда] и Владимир Павлович [Андрейченко, глава Палаты представителей] выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам», — заявил Лукашенко.
Также самопровозглашенный глава государства призвал рабочую группу, которая работала над проектом Конституции, привести текст в соответствие для чтения на уровне президента.
«А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся. И не позднее февраля мы проведем референдум», — добавил Лукашенко.
- Конституцию Беларуси приняли в 1994 году. Александр Лукашенко дважды вносил в нее изменения — в 1996 и 2004 годах.
- Лукашенко заявил о разработке третьего варианта Конституции страны. Он не уточнил, это будут изменения или третья Конституция после варианта 1994 года и действующего. Вопрос внесения изменений в Конституцию Лукашенко поднимает в течение двух лет.
- Ранее глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков, а также увеличить возрастной ценз для кандидатов.
- 22 июля Лукашенко передал правительству и местным органам власти полномочия, касающиеся приватизации государственной собственности.