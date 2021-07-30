«Замечаний аж на 170 листов». Лукашенко вернул на доработку проект Конституции Беларуси

«Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна [Кочанова, глава Совета Республики] с [Петром] Миклашевичем [глава Конституционного суда] и Владимир Павлович [Андрейченко, глава Палаты представителей] выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам», — заявил Лукашенко.

Также самопровозглашенный глава государства призвал рабочую группу, которая работала над проектом Конституции, привести текст в соответствие для чтения на уровне президента.

«А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся. И не позднее февраля мы проведем референдум», — добавил Лукашенко.