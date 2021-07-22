Лукашенко відмовився від частини президентських повноважень

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав уряду та місцевим органам влади частину повноважень.
Про це повідомили у його пресслужбі.
Як зазначається, 22 липня Лукашенко підписав декрет про передачу частини президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності.
Зокрема, відтепер уряд буде погоджувати необхідність додаткових випусків акцій, створених в процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, якщо вони належать державі. Якщо акції таких ВАТ є власністю адміністративно-територіальних одиниць — ними розпоряджатимуться облвиконкоми і Мінський міськвиконком.
- Раніше голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в конституції країни, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів, а також збільшити віковий ценз для кандидатів.
- У травні Лукашенко підписав декрет про передачу влади в разі його насильницької смерті. Згідно з ним влада в країні перейде до Ради безпеки на чолі з премʼєр-міністром.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.