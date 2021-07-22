Лукашенко відмовився від частини президентських повноважень

Як зазначається, 22 липня Лукашенко підписав декрет про передачу частини президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності.

Про це повідомили у його пресслужбі.

Зокрема, відтепер уряд буде погоджувати необхідність додаткових випусків акцій, створених в процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, якщо вони належать державі. Якщо акції таких ВАТ є власністю адміністративно-територіальних одиниць — ними розпоряджатимуться облвиконкоми і Мінський міськвиконком.