Новый государственный орган и ограничения для президента: в Беларуси обнародовали проект новой Конституции

В Беларуси обнародовали проект новой Конституции страны. Документ закрепляет новый государственный орган — Всебеларусское народное собрание, а также вводит ограничения для президента.

Соответствующий проект опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Новая Конституция Беларуси предлагает закрепить брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной. Также в документе вводится право беларусов на создание политических партий и организаций.

Кроме этого, в Конституции Беларусь хочет закрепить свое обязательство не совершать военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам.

Значительная часть новшеств касается политической системы страны. В Конституции предлагают закрепить создание нового государственного органа — Всебеларусского народного собрания. В частности, это собрание будет иметь право назначать и увольнять членов Центральной избирательной комиссии. В состав собрания будут входить 1 200 человек, в том числе действующий и бывшие президенты, члены парламента, депутаты всех уровней, представители исполнительной и судебной власти, а также гражданского общества. Новый орган получит достаточно широкие полномочия и возможность назначать многих чиновников.

Также планируют ввести ограничения для президента — один и тот же человек не может быть президентом Беларуси более двух сроков. Также его планируют лишить части полномочий, а именно — назначать членов ЦИК, назначать и увольнять председателей Конституционного и Верховного судов и Комитета государственного контроля. Назначение других должностных лиц, в том числе премьер-министра, должно происходить с предварительного согласия парламента.

В то же время для бывших президентов закрепили и определенные гарантии. После президентства они имеют право стать пожизненным членом парламента, становятся делегатами Всебеларусского народного собрания, имеют неприкосновенность и не могут быть привлечены к ответственности за действия, совершенные в должности президента.

В Конституции фактически планируется закрепить процедуру импичмента президента. Его сможет инициировать Всебеларусское народное собрание в случае нарушения президентом Конституции, совершения государственной измены или иного тяжкого правонарушения.