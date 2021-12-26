Виборів не буде. Таліби розпустили виборчу комісію Афганістану і два міністерства

Рух «Талібан» розпустив в Афганістані Незалежну виборчу комісію (НВК), Комісію з виборчих скарг, а також ліквідував два відомства — Міністерство у парламентських справах і Міністерство миру.

Про це повідомили Associated Press і Deutsche Welle з посиланням на заяву представника уряду талібів Білала Карімі, який заявив, що зазначені відомства і комісії «не потрібні в ситуації, яка склалася».