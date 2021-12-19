В Афганістані «Талібан» почав видавати паспорти та документи на виїзд із країни

В Афганістані бойовики руху «Талібан», які у серпні захопили владу, відновили видачу проїзних документів. У столиці Кабулі біля паспортного столу черги, які почали займати ще з ночі.

Про це повідомляє Euronews.

Видачу паспортів та дозволів на виїзд з країни припинили у серпні. Зараз же у людей зʼявиться можливість виїхати з Афганістану на тлі гуманітарної кризи. У жовтні ООН попереджала, що в Афганістані голодна смерть загрожує 23 мільйонам людей (у серпні цей показник становив 14 мільйонів). За останні чотири десятиліття понад шість мільйонів афганців залишили країну, рятуючись від війни та економічних криз, більшість із них живуть у сусідніх Ірані та Пакистані.