В Афганистане «Талибан» начал выдавать паспорта и документы на выезд из страны

В Афганистане боевики движения «Талибан», которые захватили власть в августе, возобновили выдачу проездных документов. В столице Кабуле возле паспортного стола очереди, которые начали занимать еще с ночи.

Об этом сообщает Euronews.

Выдача паспортов и разрешений на выезд из страны была прекращена в августе. Сейчас же у людей появится возможность уехать из Афганистана на фоне гуманитарного кризиса. В октябре ООН предупреждала, что в Афганистане голодная смерть грозит 23 миллионам человек (в августе этот показатель составлял 14 миллионов). За последние четыре десятилетия более шести миллионов афганцев покинули страну, спасаясь от войны и экономических кризисов, большинство из них живут в соседних Иране и Пакистане.