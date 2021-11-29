Талибы просят ЕС помочь с аэропортом — и тогда все желающие смогут уехать из Афганистана

Европейский Союз провел двухдневные переговоры с членами движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане. Боевики попросили ЕС о помощи в поддержке работы аэропортов.

Результаты опубликовала Еврокомиссия.

Переговоры состоялись в выходные, 27 и 28 ноября, в столице Катара в Дохе (Катар является посредником). ЕС отмечает, что этот диалог не означает признание Евросоюзом временного правительства, но является частью оперативного взаимодействия в пользу афганского народа. Талибы на переговорах заявили, что они «склоняются» к тому, чтобы облегчить безопасный проезд иностранцев и афганцев, которые покидают страну. Именно в этой связи они и попросили у ЕС помощи в поддержке работы аэропорта.

Отметим, что во время прихода талибов к власти катарцы вместе с турками помогали управлять кабульским аэропортом, что сыграло немаловажную роль в эвакуации людей из страны после вывода американских войск. Во время афганской республики, которую поддерживали США, аэропортом управляли с помощью ОАЭ, и теперь Эмираты пытаются вернуть себе контроль над аэродромом, чтобы помешать дипломатическому влиянию Катара на страну. Сейчас силы Катара охраняют периметр аэропорта, а спецсилы «Талибана» патрулируют районы за его пределами.