Талибы просят ЕС помочь с аэропортом — и тогда все желающие смогут уехать из Афганистана

Европейский Союз провел двухдневные переговоры с членами движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане. Боевики попросили ЕС о помощи в поддержке работы аэропортов.
Результаты опубликовала Еврокомиссия.
Переговоры состоялись в выходные, 27 и 28 ноября, в столице Катара в Дохе (Катар является посредником). ЕС отмечает, что этот диалог не означает признание Евросоюзом временного правительства, но является частью оперативного взаимодействия в пользу афганского народа. Талибы на переговорах заявили, что они «склоняются» к тому, чтобы облегчить безопасный проезд иностранцев и афганцев, которые покидают страну. Именно в этой связи они и попросили у ЕС помощи в поддержке работы аэропорта.
Отметим, что во время прихода талибов к власти катарцы вместе с турками помогали управлять кабульским аэропортом, что сыграло немаловажную роль в эвакуации людей из страны после вывода американских войск. Во время афганской республики, которую поддерживали США, аэропортом управляли с помощью ОАЭ, и теперь Эмираты пытаются вернуть себе контроль над аэродромом, чтобы помешать дипломатическому влиянию Катара на страну. Сейчас силы Катара охраняют периметр аэропорта, а спецсилы «Талибана» патрулируют районы за его пределами.
Кроме этого, на переговорах с ЕС талибы выразили «серьезную обеспокоенность» ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане с приближением зимы. Делегация ЕС заявила, что продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, а «афганская делегация» напомнила о своем обязательстве возобновить выплату заработной платы всем государственным служащим.
Боевики также снова пообещали обеспечить равный доступ к образованию для девочек и мальчиков на всех уровнях и право женщин работать в разных секторах (сейчас афганским девочкам запрещено ходить в школу, а женщинам на работу, талибы заявляют, что в стране пока нет безопасных условий для того, чтобы они получали образование, «но над этим работают»).
- Придя к власти в Афганистане, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин. Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. Их не пригласили в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности.
- В ноябре Министерство содействия добродетели и предотвращения порока Афганистана, созданное «Талибаном», ввело новые запреты для женщин — афганским телеканалам запретили показывать художественные фильмы и сериалы, где играют женщины, а тележурналисток и ведущих обязали появляться на экранах только с покрытой головой.