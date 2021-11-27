«Талибан» пообещал открыть школы для девочек в Афганистане в 2022 году

«Школы для девочек по всей стране будут вновь открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана», — заявил Кабир во время встречи с послом Турции Джихадом Аргином.

Правительство боевиков движения Талибан обещает открыть школы для девочек в 2022 году.

По словам Кабира, женщины работают в разных учреждениях страны, в частности, паспортные столы, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.

«Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан», — сказал премьер правительства талибов.