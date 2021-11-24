Reuters: ОАЭ договариваются с талибами об управлении аэропортом Кабула, чтобы помешать влиянию Катара

Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры с движением «Талибан» по вопросу управления международным аэропортом Кабула. ОАЭ пытаются получить контроль над единственными воздушными воротами страны, чтобы помешать дипломатическому влиянию Катара на страну.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, близкие к переговорам.

Источники заявили, что в момент прихода талибов к власти катарцы вместе с турками помогали управлять аэропортом, что сыграло важную роль в эвакуации людей из страны после вывода американских войск. Во время поддерживаемой США афганской республики аэропортом управляли с помощью ОАЭ. Сейчас Эмираты пытаются вернуть себе контроль.

Между представителями ОАЭ и «Талибана» прошла серия переговоров. «Талибан» еще не заключил официальную договоренность с Катаром по этому вопросу и запросил у ОАЭ финансовую помощь. Связано ли это с вопросом аэропорта — пока неизвестно. «Талибан» несколько раз заявлял, что против присутствия иностранных сил в стране.

Главным нерешенным вопросом остается безопасность. Сейчас силы Катара охраняют периметр аэропорта, в то время как спецсилы «Талибана» патрулируют районы за его пределами.