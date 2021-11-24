Reuters: ОАЕ домовляються з талібами про управління аеропортом Кабулу, щоб завадити впливу Катару

Обʼєднані Арабські Емірати ведуть переговори з рухом «Талібан» щодо управління міжнародним аеропортом Кабулу. ОАЕ намагаються отримати контроль над єдиними повітряними воротами країни, щоб завадити дипломатичному впливу Катару на країну.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела, близькі до переговорів.

Джерела заявили, що під час приходу талібів до влади катарці разом із турками допомагали керувати аеропортом, що відіграло важливу роль в евакуації людей із країни після виведення американських військ. Під час афганської республіки, яка підтримувалася США, аеропортом управляли з допомогою ОАЕ. Нині Емірати намагаються повернути собі контроль.

Між представниками ОАЕ та «Талібану» пройшла серія переговорів. «Талібан» ще не уклав офіційної домовленості з Катаром з цього питання та запросив у ОАЕ фінансової допомоги. Чи це повʼязано з питанням аеропорту — поки невідомо. «Талібан» кілька разів заявляв, що проти присутності іноземних сил у країні.

Головним невирішеним питанням залишається безпека. Наразі сили Катару охороняють периметр аеропорту, тоді як спецсили «Талібану» патрулюють райони за його межами.