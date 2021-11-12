Американський держсекретар Блінкен: Катар представлятиме інтереси США в Афганістані

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона та Катар домовилися про створення секції Сполучених Штатів у катарському посольстві в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Катару сказав, що катарське посольство представлятиме дипломатичні інтереси США в Афганістані, а сам Катар буде державою-покровителем США, оскільки американська сторона не готова визнавати талібів законним урядом Афганістану.

Посольство Катару надаватиме деякі консульські послуги громадянам США та афганцям, які мають спеціальні імміграційні візи.