ООН: В Афганистане голодная смерть грозит 23 миллионам человек

Около 22,8 миллиона жителей Афганистана столкнулись с голодом. Еще два месяца назад этот показатель составлял 14 миллионов.
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет Reuters.
По его словам, люди «идут к голодной смерти», поскольку после захвата страны боевиками «Талибана» международные доноры приостановили помощь.
Бизли заявил, что в стране острый продовольственный кризис, а если срочно не принять меры, то умрут миллионы людей.
«То, что мы прогнозировали, сбывается гораздо быстрее, чем мы ожидали. Кабул пал быстрее, чем кто-нибудь мог ожидать, и экономика падает быстрее», — отметил Бизли.
- Накануне во время переговоров в Москве талибам пообещали гуманитарную помощь от России. Также сотрудничать с талибами готов Китай.
- В начале октября переговоры с талибами провели США. Стороны также обсуждали гуманитарную помощь. «Талибан» при этом никто признавать не хочет, но Путин заявил, что нужно добиться исключения «Талибана» из списка террористических организаций на уровне ООН.