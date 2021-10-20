Талибам в Москве пообещали гуманитарную помощь. Это их первый визит в Россию после захвата власти в Афганистане

Россия в рамках «Московского формата» приняла в своей столице делегацию движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане. Это первый визит талибов в статусе представителей власти.

Как сообщает РБК, в переговорах по Афганистану участвовали талибы во главе со вторым вице-премьером «Исламского Эмирата Афганистан» Абдулой Саламом Ханафи, российские дипломаты, включая главу МИД Сергея Лаврова, а также представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Делегация США из-за логистических трудностей в Москву не приехала. Лавров заявил, что Москва сожалеет об отсутствии официальных лиц США. Ранее Штаты заявили, что надеются участвовать в будущем раунде переговоров.

Во время встречи стороны обсуждали безопасность в регионе, гуманитарный кризис, формирование правительства в Афганистане и перспективы развития военно-политической ситуации. Вопроса о правах человека в повестке не было.

Представитель талибов призвал участников переговоров оказать поддержку в экономической и дипломатической сферах.

Лавров заверил талибов, что Афганистан получит гуманитарную помощь от РФ. Об этом ранее говорил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, отмечая, что отправка груза не зависит от результатов сегодняшней встречи.