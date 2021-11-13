ВООЗ: До кінця року в Афганістані від сильного недоїдання страждатимуть 3 мільйони дітей

Очікується, що до кінця цього року близько 3,2 мільйона дітей в Афганістані страждатимуть від гострого недоїдання, причому 1 мільйон ризикує померти через посуху.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоровʼя Маргарет Харріс, яка перебуває у столиці країни Кабулі, цитує Reuters.

«Це важка битва, оскільки голод охоплює країну. Світ не повинен і не може дозволити собі відвернутися від Афганістану», — зазначила Харріс.

Харріс не має даних про кількість дітей, які вже померли від недоїдання, але вона описала «палати, заповнені крихітними маленькими дітьми», у тому числі з семимісячною дитиною, яку вона описала як «за розміром менше новонародженого».