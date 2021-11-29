У «Талібані» визнали Крим російським

У радикальному ісламістському русі «Талібан», який захопив владу в Афганістані, визнали Крим російською територією.
Про це зазначив речник руху Забіхулла Муджахід в інтерв’ю російському виданню Octagon.
«Ми на боці людей, які мешкають у Криму, і треба слухати, чого вони хочуть, тому що люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити в Росії, ми з ними згоді», — заявив він.
Водночас речник талібів підкреслив, що вони не хочуть, аби Росія воювала з кимось у Європі, і висловив занепокоєння можливою ескалацією через Крим.
- Офіційна Москва визнає «Талібан» терористичною організацією, але при цьому веде з нею переговори. У Кремлі кажуть, що це «вимушений крок» в умовах кризи і гуманітарної катастрофи в Афганістані. Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче добитися виключення ісламістського руху «Талібан» зі списку терористичних організацій.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія анексувала українську територію.