В «Талибане» признали Крым российским

В радикальном исламистском движении «Талибан», захватившем власть в Афганистане, признали Крым российской территорией.

Об этом отметил представитель движения Забихулла Муджахид в интервью российскому изданию Octagon.

«Мы на стороне людей, живущих в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы с ними согласны», – заявил он.

В то же время представитель талибов подчеркнул, что они не хотят, чтобы Россия воевала с кем-то в Европе, и выразил обеспокоенность возможной эскалацией из-за Крыма.