«Талибан» требует разблокировать замороженные миллионы долларов на счетах Афганистана за границей. Стране грозит голод

«Деньги принадлежат афганскому народу. Просто отдайте нам наши собственные деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям», — заявил он.

Захватившие власть в Афганистане представители движения «Талибан» требуют разблокировать резервы Центрального банка на фоне угрозы нехватки средств, массового голода и нового миграционного кризиса.

«Сейчас достаточно… до конца года. Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступа к этим деньгам. Вам будет нанесен двойной удар: вы не сможете найти хлеб и не сможете себе позволить. Люди будут в отчаянии. Они собираются уехать в Европу», – рассказал он.

Мехраби добавил, что Афганистану нужно $150 миллионов ежемесячно, чтобы «предотвратить неизбежный кризис».

Также представитель Центрального банка отметил, что в центральном банке Германии, Бундесбанке, лежат $94 миллиона из резервов Афганистана, около $431 миллиона хранятся у немецкого кредитора Commerzbank, а в банке международных расчетов Швейцарии — еще примерно $660 миллионов.

«Если резервы останутся замороженными, афганские импортеры не смогут оплачивать свои поставки, банки начнут разваливаться, продуктов не будет хватать, продуктовые магазины будут пусты», — спрогнозировал Мехраби.

В то же время официальный представитель талибов Мохаммад Сахал Шахин на своей странице в Twitter призвал Запад срочно выделить Афганистану $1,2 миллиарда материальной помощи.

«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо срочно выделить пакет помощи в размере почти 1 миллиарда евро, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану», — написал он, отметив, что деньги нужны для поддержки уязвимых слоев населения и временно перемещенных лиц.

Также Шахин призвал разморозить активы Афганистана почти на $10 миллиардов.