Выборов не будет. Талибы распустили избирательную комиссию Афганистана и два министерства

Движение «Талибан» распустило в Афганистане Независимую избирательную комиссию (НИК), Комиссию по избирательным жалобам а также упразднило два ведомства — Министерства по парламентским делам и Министерство мира.

Об этом сообщили Associated Press и Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя правительства талибов Билала Карими, который заявил, что указанные ведомства и комиссии «не нужны в сложившейся ситуации».