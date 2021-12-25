Швеція підвищила рівень боєготовності через дії Росії на кордоні з Україною

На фоні концентрації російських військ біля кордону з Україною Швеція підвищила рівень боєготовності своїх збройних сил.

Про це пише газета Dagens Nyheter.

«Ми привели нашу готовність у відповідність до ситуації, що склалася. Вона серйозна та викликає побоювання. Звичайно, що зараз ми робимо більше і готові до більш швидких дій, ніж зазвичай. Ми готові до різних варіантів розвитку ситуації, зокрема й у безпосередній близькості до наших кордонів», — заявив головнокомандувач шведською армією Мікаель Бюден.